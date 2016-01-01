الفرق بين الفيلر والبوتكس.. واستخدامات طبية غير متوقعة لكل منهما



الفيلر والبوتكس الفيلر والبوتكس

هناك فرق كبير بين كل من الفيلر والبوتكس فهي تقنيات تجميلية شائعة بين السيدات والرجال في عالم التجميل؛ حيث ان كلاهما أثبتت فاعلية كبيرة في التغلب على علامات التقدم بالعمر وإخفاء التجاعيد.



أوضح الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، ان البوتكس مستخلص من بكتيريا معينة تعمل بدورها على إرخاء العضلات المتصلبة و المنقبضة وترتخي، وتخفي التجاعيد وخطوط الشيخوخة حتى تعود البشرة لشكلها المشدود واللامع.



وتابع الشريف في منشور لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن الفيلر مستخلص من مواد إما طبيعية أو صناعية لتكون مواد حشوية ومائة يتم حقنها لملء الفراغات تحت الجلد.

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وأكد الشريف، أن يتم استخدام البوتكس في العديد من الإجراءات التجميلية ما بين تجميل منطقة الجبهة، ومنطقة ما بين الحاجبين، ومنطقة العين وما حولها، ومنطقة الفم، فضلا عن استخدامه في إخفاء تجاعيد الرقبة، تجميل الأنف بدون جراحة، تصحيح الابتسامة اللثوية، وعلاج مشكلة العيون الناعسة رعشة الجفون.واضاف الشريف، ان البوتكس يتم استخدامه في بعض الحالات الطبية، مثل: حالة فرط التعرق سواءً في اليدين أو القدمين أو تحت الإبط، حيث يقلل البوتكس من الاستجابة العصبية وبالتالي يقل إفراز العرق.وأشار الشريف، إلى ان استخدامات الفيلر التجميلية تتمثل في ملء الفراغات والشفاه والخدود وتحديد الوجه، وإزالة آثار الندبات والعلامات والحبوب ورفع خطوط الوجه مثل خط الشفاه وخط الجبهة وإعادة تشكيل الذقن.فيما أكد الشريف، أن الميزة التي يمتاز بها الفيلر عن البوتكس هو إمكانية استخدامه في عمليات إعادة زرع الوجه، وهي العمليات التي تتم لمن تضررت وجوههم بشكل كبير نتيجة لحادثة أو خلل عضوي، وهو ما يمكن إجرائه بالفيلر في منطقة الذقن والوجنتين على وجه الخصوص.