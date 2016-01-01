نشر اللاعب نبيل عماد دونجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة جديدة له وذلك بعد الأنباء المؤكدة عن تعاقده رسميا مع الزمالك.
كتب دونجا على الصورة: "الحمد لله 💪❤️".
أعلن أحمد جمال مذيع قناة الزمالك أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنهى إجراءات ضم لاعب من العيار الثقيل سيكون بمثابة فرحة كبيرة من قبل جماهير الزمالك بمجرد الإعلان عنه.
ووفقا للمؤشرات فإن عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز وصانع ألعاب منتخب مصر لن يكون صفقة الزمالك المدوية التى أعلنت عنها قناة الزمالك أمس وذلك بسبب تجديد تعاقده مع بيراميدز قبل عدة أشهر قليلة للغاية ، ورفض مسئولو بيراميدز فكرة التخلى عن خدماته.
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التعليقات على أول تعليق من دونجا بعد أنباء تعاقده مع الزمالك
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