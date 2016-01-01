قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن قدم مريض السكر معرضة للأضرار في تركيبتها أو وظيفتها أو الاثنين معًا نتيجة الإصابة بمرض السكري لفترة طويلة بما يؤدي لدى المريض إلى اعتلال الأعصاب الطرفية بصورة بطيئة ودرجات متفاوتة، فضلا عن قصور الدورة الدموية، ومن ثم تظهر الأعراض المرضية للقدم في التورم والجروح والقروح.
وأوضح الدكتور وليد الدالي ، أسباب الإصابة بالقدم السكرية مؤكدا أن التهاب الأعصاب الطرفية يؤدي إلى فقدان الإحساس أو نقصه لدى المريض مما يؤدي إلى فقدان الشعور بالألم في القدمين أو فقدان الاحساس الطبيعي بالقدمين، وبالتالي يسهل حدوث الجروح بالقدمين، والتي ستحتاج فور ظهورها عناية طبية خاصة حتى لا تتحول إلى جروح يصعب السيطرة عليها في ظل الإصابة بالسكري.
وأشار الدكتور وليد الدالي، إلى أن مريض السكري يعاني من بطء التئام الجروح بسبب قصور الدورة الدموية الطرفية لديه، و عدم وصول الدم نتيجة ضيق أو انسداد الشرايين الطرفية التي تغذي الساقين تحت الركبتين، وبالتالي لا تحدث لديه عملية الإحلال وبناء الأنسجة، وهو ما جعل القدم السكرية من أهم مضاعفات مرض السكر التي تحتاج ملاحظة وفحص دائمين.
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التعليقات على الدورة الدموية والتهاب الأعصاب الطرفية أهم مسببات القدم السكرية
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