السيسي: خطر الإرهاب كان على رأس ما نواجهه خلال السنوات الماضية



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو جاءت لتغيير مسار أمة تملك تاريخا فريدا من الحضارة ومكانة عظيمة بين الأمم الأخرى ولتتبوأ مكانتها التي تستحقها.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الاثنين، أن الاصلاحات الاقتصادية كانت بمثابة وقفة جادة مع النفس صارحنا فيها انفسنا بوضعنا الاقتصادي، وبضرورة المضي قدمًا نحو الإصلاح.



وتابع الرئيس: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الجذرية التى لولا تحمل الشعب لها ما كانت تؤتي ثمارها، ولولا ثقة الشعب في حكومته ما كانت ستنجح".

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وأكد أن خطر الإرهاب كان على رأس ما نواجهه خلال السنوات الماضية.