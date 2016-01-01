بثت قناة الزمالك خبرا عاجلا لتعلن إتمام صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وأعلنت القناة عبر برنامج (زمالكاوي) إتمام التعاقد مع "أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وحلم جماهير الزمالك منذ فترة طويلة"، على حد وصف القناة.
وأشارت قناة النادي إلى توقيع اللاعب، الذي لم توضح اسمه، بالفعل على عقود انضمامه لـ الزمالك بعد جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق