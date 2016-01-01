قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت

آخر الأخباراخبار الرياضة › قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت

صورة الخبر: قناة الزمالك
قناة الزمالك

بثت قناة الزمالك خبرا عاجلا لتعلن إتمام صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت القناة عبر برنامج (زمالكاوي) إتمام التعاقد مع "أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وحلم جماهير الزمالك منذ فترة طويلة"، على حد وصف القناة.

وأشارت قناة النادي إلى توقيع اللاعب، الذي لم توضح اسمه، بالفعل على عقود انضمامه لـ الزمالك بعد جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة رفقة فاروق جعفر مع اللاعب، مساء اليوم الأحد قبل أن يتم التوقيع بشكل رسمي.

وأوضحت القناة "الصفقة التي تمت الآن هي الصفقة الخامسة لـ الزمالك".

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98916

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager