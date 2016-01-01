قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت

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بثت قناة الزمالك خبرا عاجلا لتعلن إتمام صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.



وأعلنت القناة عبر برنامج (زمالكاوي) إتمام التعاقد مع "أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وحلم جماهير الزمالك منذ فترة طويلة"، على حد وصف القناة.



وأشارت قناة النادي إلى توقيع اللاعب، الذي لم توضح اسمه، بالفعل على عقود انضمامه لـ الزمالك بعد جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

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وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة رفقة فاروق جعفر مع اللاعب، مساء اليوم الأحد قبل أن يتم التوقيع بشكل رسمي.وأوضحت القناة "الصفقة التي تمت الآن هي الصفقة الخامسة لـ الزمالك".