قال إنبي إن عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في النادي ارتفع إلى 5 بعد خضوع عناصر الفريق إلى المسحة الطبية الثانية تمهيدا لاستئناف التدريبات.
وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، في بيان أصدره النادي، أن المسحة الثانية أكدت إصابة فرد إضافي بكورونا.
وكشفت المسحة الأولى 4 حالات إيجابية في إنبي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق