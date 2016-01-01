

إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5 إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

قال إنبي إن عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في النادي ارتفع إلى 5 بعد خضوع عناصر الفريق إلى المسحة الطبية الثانية تمهيدا لاستئناف التدريبات.



وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، في بيان أصدره النادي، أن المسحة الثانية أكدت إصابة فرد إضافي بكورونا.



وكشفت المسحة الأولى 4 حالات إيجابية في إنبي.

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وصرح عبد الناصر أن الحالة الجديدة تم عزلها ويتابعها المتخصصون بشكل مستمر.