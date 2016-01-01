إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

آخر الأخباراخبار الرياضة › إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

صورة الخبر: إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5
إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

قال إنبي إن عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في النادي ارتفع إلى 5 بعد خضوع عناصر الفريق إلى المسحة الطبية الثانية تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، في بيان أصدره النادي، أن المسحة الثانية أكدت إصابة فرد إضافي بكورونا.

وكشفت المسحة الأولى 4 حالات إيجابية في إنبي.

وصرح عبد الناصر أن الحالة الجديدة تم عزلها ويتابعها المتخصصون بشكل مستمر.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66886

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager