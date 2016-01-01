فيديو لـ اللقطات الأولى من سقوط مروحية في إيران.. شاهد

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سقوط مروحية في إيران

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من تحطم مروحية في محافظة فارس الإيرانية.

وأظهر مقطع الفيديو اللحظات ما بعد سقوط المروحية، حيث كان يتصاعد دخان كثيف من حطامها.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" المحلية، إن المروحية تحطمت بمدينة مرودشت في محافظة فارس، عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم يصدر عن أي مسؤول أي خبر رسمي عن حادث التحطم.
https://twitter.com/i/status/1277504010786942982

المصدر: elbalad

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