تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من تحطم مروحية في محافظة فارس الإيرانية.
وأظهر مقطع الفيديو اللحظات ما بعد سقوط المروحية، حيث كان يتصاعد دخان كثيف من حطامها.
وقالت وكالة أنباء "ركنا" المحلية، إن المروحية تحطمت بمدينة مرودشت في محافظة فارس، عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز، دون ذكر تفاصيل أخرى.
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التعليقات على فيديو لـ اللقطات الأولى من سقوط مروحية في إيران.. شاهد
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