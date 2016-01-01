ما زالت المباراة التي تعثر فيها برشلونة أمام سيلتا فيغو (2-2) في الدوري الإسباني، السبت الماضي، تثير جدلا واسعا، لما صاحبها من أحداث سواء في غرف الملابس بعد اللقاء أو في أثنائه.
وتناقلت وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع، لقطات فيديو مثيرة من تلك المباراة التي فقد فيها برشلونة نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري، حيث ظهر قائد "البارسا"، ليونيل ميسي، غاضبا من إدير سارابيا، مساعد مدرب الفريق الكتالوني، كيكي سيتين.
ففي إحدى لحظات الاستراحة، التي يقف فيها اللاعبون لشرب الماء وتلقي التعليمات من المدربين، حاول سارابيا توجيه تعليمات لميسي، لكن الأخير لم يعر له أي اهتمام، حيث تجاهله وتفوه بكلمات غير مفهومة، أثارت استغراب مساعد مدرب برشلونة.
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التعليقات على شاهد.. لقطة ميسي مع الطاقم التدريبي لبرشلونة تثير جدلا واسعا
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