إنبي يكشف عن وجود أربع حالات مصابة بـ كورونا بينهم لاعب الفريق الأول



حلمي طولان المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي انبي حلمي طولان المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي انبي

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي انبي، عن وجهة نظره فيما حدث خلال اجتماع المديرين الفنيين مع اللجنة الخماسية.



ووصف طولان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، الوضع بأنه قاتل بسبب خوض 60 مباراة في ٥ شهور فقط.



واضاف الاصابات العضلية ستعرقل استكمال الأندية للدوري الممتاز، وهذا الأمر حاولنا حله بفترة استعداد جيدة وهذا ما وافق عليه اللجنة الخماسية.

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وقال طولان إن، انبي بها لاعبان مصابان بفيروس كورونا، أحدهم من الناشئين والآخر من الفريق الأول.وتابع: يوجد أحد العاملين مصاب نو ايضاََ، ومحلل الأداء نتيجته ايجابية في المسحة الأولى.واستمر: لا يوجد أي أعراض على أحد المصابين وأتواصل معهم يومياََ ويؤكدون لي أنهم لم يشعروا بأي عرض ولكن مسحتهم الإيجابية تحتم عزلهم لمدة 14 يوما.