إنبي يكشف عن وجود أربع حالات مصابة بـ كورونا بينهم لاعب الفريق الأول

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي انبي، عن وجهة نظره فيما حدث خلال اجتماع المديرين الفنيين مع اللجنة الخماسية.
ووصف طولان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، الوضع بأنه قاتل بسبب خوض 60 مباراة في ٥ شهور فقط.
واضاف الاصابات العضلية ستعرقل استكمال الأندية للدوري الممتاز، وهذا الأمر حاولنا حله بفترة استعداد جيدة وهذا ما وافق عليه اللجنة الخماسية.
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