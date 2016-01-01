وزارة التعليم: الخميس امتحانات وليس إجازة.. فيديو

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم, إن نسبة حضور الطلبة في الثلاثة امتحانات السابقة تعدت الـ 98%.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه تم وضع خطة مسبقة لامتحانات الثانوية العامة وتسير هذه الخطة كما يجب ان يكون ولا داعي للقلق وسوف نحتفل جميعا بانتهاء العام الدراسي بشكل كنا نتمناه جميعا.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم, أن امتحانات الثانوية تعمل يوم الخميس ولن تكون هناك عطلة مثل باقي المؤسسات كما أكد ذلك رئيس الوزراء.

وأوضح الدكتور رضا حجازي, أننا سوف نحتفل معا يوم 21 يوليو المقبل بنجاح اختبارات الثانوية العامة 2020 في ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلي أنه كان هناك حالات لديها ارتفاع في درجة الحرارة وكانوا عبارة عن ملاحظين اثنين وطالب وتم نقلهم الي المستشفي فورا واتخاذ اللازم لهم.

المصدر: elbalad

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