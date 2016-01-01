قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم, إن نسبة حضور الطلبة في الثلاثة امتحانات السابقة تعدت الـ 98%.
وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه تم وضع خطة مسبقة لامتحانات الثانوية العامة وتسير هذه الخطة كما يجب ان يكون ولا داعي للقلق وسوف نحتفل جميعا بانتهاء العام الدراسي بشكل كنا نتمناه جميعا.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم, أن امتحانات الثانوية تعمل يوم الخميس ولن تكون هناك عطلة مثل باقي المؤسسات كما أكد ذلك رئيس الوزراء.
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التعليقات على وزارة التعليم: الخميس امتحانات وليس إجازة.. فيديو
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