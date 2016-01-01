تستمر حتى السابعة مساء.. تجارة عين شمس تعلن جداول امتحانات طلاب الفرق النهائية

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صورة الخبر: كلية تجارة جامعة عين شمس
كلية تجارة جامعة عين شمس

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس عن جدول امتحان الفرقة الرابعة الشعبة العربى للعام الجامعى 2019/2020.

وطلبت من الراغبين في الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الفرقة الرابعة الدخول على الرابط التالى

وأشارت الكلية الي بعض الملاحظات التي يجب الالتزام بيها وهي ارتداء الكمامة وعدم تبادل أدوات بين الطلاب وعدم التجمعات بين الطلاب بالإضافة الي عدم التدخين داخل الحرم الجامعي.

وجاءت مواعيد بعض الامتحانات في الفترة المسائية للمرة الأولى حيث تنتهي في الساعة السابعة مساءا وذلك لطلاب الشعبة العربية.

المصدر: elbalad

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