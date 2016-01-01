أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس عن جدول امتحان الفرقة الرابعة الشعبة العربى للعام الجامعى 2019/2020.
وطلبت من الراغبين في الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الفرقة الرابعة الدخول على الرابط التالى
وأشارت الكلية الي بعض الملاحظات التي يجب الالتزام بيها وهي ارتداء الكمامة وعدم تبادل أدوات بين الطلاب وعدم التجمعات بين الطلاب بالإضافة الي عدم التدخين داخل الحرم الجامعي.
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التعليقات على تستمر حتى السابعة مساء.. تجارة عين شمس تعلن جداول امتحانات طلاب الفرق النهائية
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