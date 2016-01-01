تعرف على مواعيد امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة حلوان

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تعرف على مواعيد امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة حلوان

صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجرائات احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا و المحافظة على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعات المصرية .

و ننشر لكم موعد امتحانات الفرق النهائية بأغلب كليات جامعة حلوان :

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن إقامتها لامتحانات الفرق النهائية فى الفترة من ٤ يوليو ٢٠٢٠ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على ان تكون مدة ايام الامتحانات ٧ ايام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة و الأخرى يومين او ثلاثة على الأقل .

كما اعلنت كلية الحقوق بالجامعة عن اقامتها الامتحانات خلال الفترة من 9 اغسطس الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات هى ست ايام بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها يومين او ثلاث على الاقل .

و اعلنت ايضا كلية الخدمة الاجتماعية عن اقامتها الاختبارات الشفهية للطلاب يومى 9 يوليو و 16 يوليو 2020 و الامتحانات النهائية بداية من يوم 6 اغسطس حتى يوم 17 اغسطس 2020 على ان تكون الفترة بين المادة و الاخرى يومين ليكون عدد ايام الامتحانات 4 ايام فقط .

و اوضحت كلية العلوم ان بداية امتحانات الفرق النهائية بها يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 لتنتهى فى السبت 25 يوليو 2020 لتكون الفترة بين المادة و التى تليها يوم واحد فقط و يكون عدد ايام الامتحانات 7 ايام .

و اشارت كلية التربية الفنية الى ان الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية بها و هى الفرقة الخامسة تبداء يوم 11 يوليو 2020 وتنتهى فى 26 يوليو 2020 ليكون عدد ايام الامتحانات 8 ايام .
و بالنسبة لكلية الهندسة بالجامعة تبدء امتحانات الفرق النهائية يوم 5 يوليو 2020 و تنتهى 27 يوليو 2020 ليكون عدد ايام الامتحان 12 يوم و الفارق بين المادة و الاخرة يوم او اثنين على الاقل .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على مواعيد امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة حلوان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1196

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager