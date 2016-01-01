بنسبة نجاح ١٠٠%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض

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صورة الخبر: مدارس التمريض
مدارس التمريض

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاحد ، النتيجة العامة للصفوف الثلاث الأول، والثاني، والثالث، لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019 - 2020، في مختلف مدارس المحافظة.

أوضح المحافظ،، أن نتيجة الصفوف الثلاث لمدارس التمريض ( بورسعيد - بورفؤاد _ النصر) ، جاءت بنسبة نجاح ١٠٠٪؜. لعدد ٥٢٢ طالب وطالبة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة مؤكدا علي تقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بمدارس التمريض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشاد المحافظ بالدور البطولى الذى يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية ، خلال هذه المرحلة التى تمثل حربا في مواجهة فيرس كورونا والذي يواجه العالم لأول مرة مؤكدا تقديم كل الدعم والشكر لهم على أداء عملهم على أكمل وجه.

المصدر: elbalad

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