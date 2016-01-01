أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر منح جميع طلاب الثانوية العامة الدرجة الكاملة الخاصة بالسؤال الخاطئ الذي جاء اليوم في امتحان الديناميكا؛ تقديرًا لأن الطلاب ليس لهم ذنب في الخطأ الذي وقع فيه واضعو الامتحان.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم توقيع عقوبة مشددة على اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة الديناميكا؛ بسبب وقوعهم في هذا الخطأ.
وكانت تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم اليوم، تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتم إحالة اللجنة للتحقيق.
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التعليقات على وزير التعليم يقرر منح جميع الطلاب درجة السؤال الخاطئ بامتحان ديناميكا الثانوية العامة
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