وزير التعليم : لم نصدر تعليمات جديدة بشأن مصروفات المدارس الخاصة حتى الآن .. وسنحسم الأمر بعد الامتحانات



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات بشأن مصروفات العام الدراسي الجديد ، وبالتالي كل مدرسة تتعامل حاليا مع اولياء الامور بالطريقة المعتادة .



وقال وزير التربية والتعليم : سنتحدث في موضوع أزمة المدارس الخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، فهناك علاقة تعاقدية بين المدرسة و الطلبة ولابد من دراسة كل حالة ومدى معقولية مطالب اولياء الامور.



و وجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الامور : " لو المصاريف المطلوبة من المدرسة الخاصة ماحصلش فيها زيادة فوق النسبة القانونية السنوية ندفعها دلوقتي ، لحد ما الوزارة تتناقش مع المدارس الخاصة في نسب الزيادة وسنعيد لولي الامر حقه في حالة ما اذا كان دفع زيادة عن المتفق عليه مع الوزارة".

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ونفى وزير التربية والتعليم كل ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مؤخرا بشأن خطة العام الدراسي الجديد وموعد بدء الدراسة ، مؤكدًا أن الوزارة لم تعلن خطتها حتى الان و ما يتم الترويج له هو من تأليف أحد المدارس الخاصة.