16 نصيحة للتعامل مع ضغوط ومشاكل العمل



ضغوط ومشاكل العمل ضغوط ومشاكل العمل

يتعرض الجميع للمعاناة من الضغط في العمل وهو أمر طبيعي، لكن الإجهاد المستمر غير العقلاني واللاإرادي والذي يتسبب فى ضعف الأداء اليومي احد مؤشرات اضطراب القلق.



ولأن القلق والتوتر فى العمل العمل يؤثر على انتاج الفرد ومستقبله المهنى عرضت "جمعية القلق والاكتئاب الامريكية" مجموعة من النصائح التى تساعد فى التغلب على القلق والتوتر.

- أخبر زميلًا موثوقًا به يقبل حالتك ويساعدك فى التقليل من أي قلق قبل حدوثه.



- ثقف نفسك وتعلم كيفية اكتشاف الأعراض بسرعة والتعامل معها عند التعرض لأى ضغوط في العمل.

- تدرب على إدارة الوقت ووضع قوائم المهام وتحديد أولويات العمل والوقت الكافي لكل مهمة أو مشروع.

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- التخطيط والاستعداد، ابدأ في المشاريع الكبرى في أقرب وقت ممكن. حدد المواعيد النهائية المصغرة لنفسك. توقع المشاكل التى يمكن أن تحدث وحاول على منعها.-افعلها بالطريقة الصحيحة للمرة الأولى، اقضِ وقتًا إضافيًا في البداية واحفظه وعندما تضطر لإعادة عملك ستتمكن من فعله بسهولة.- كن واقعيا، لا تفرط في الالتزام أو عرض تنفيذ المشاريع إذا لم يكن لدي ما يكفي من الوقت بشكل واقعي.-طلب المساعدة، إذا كنت تشعر بالإرهاق ، فاطلب المساعدة من زميلك في العمل.- تحدث بهدوء ودبلوماسية إذا كان لديك الكثير للتعامل معه، قد لا يدرك المشرف الخاص بك أنك تجاوزت الحد.-كن مرتبا قد يكون تصنيف ومسح مكتبك وسطح مكتب الكمبيوتر الخاص بك في مرتبة منخفضة في قائمة أولوياتك ، ولكن يمكن أن يوفر لك الوقت على المدى الطويل وقد يمنع حدوث أزمة لاحقًا.- تجنب زملاء العمل وحاول تجاهل السلبية والثرثرة في مكان عملك.- خذ فترات راحة يمكن أن يساعد المشي حول الكتلة أو بضع دقائق من التنفس العميق في تنظيف رأسك.- ضع حدودًا حاول ألا تستمر فى العمل فى المنزل لا تنظر البريد الإلكتروني أو الصوتى الخاص بالعمل .- تذوق النجاح، استمتع بنجاحك وحاول الاحتفال بالعمل الجيد واشكر كل من ساعدك قبل البدء فى مشروع جديد.- التخطيط لعطلة. سوف تكون متجددًا وجاهزًا للعمل عندما تعود.- الاستفادة من مزايا العمل، قد يعرض مكان عملك برنامج مساعدة الموظف (EAP) أو خصومات على الصالات الرياضية أو دورات بناء المهارات.- تناول الطعام الصحي ، واحصل على قسط كافٍ من النوم ، ومارس الرياضة بانتظام ، وقلل من الكافيين والكحول. حاول إبقاء جسمك وعقلك في حالة جيدة للتعامل مع مشاكل الشغل والتحديات فى أى وقت.