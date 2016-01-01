4 علامات توضح الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد



الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد



يميل كثير من الرجال لاستكمال أناقته الصباحية بارتداء النظارة الشمسية، ولكن البعض يقع في الفخ عند الشراء ويقوم بشراء النظارات الشمسية المقلدة دون الأصلية.



وكشف موقع "bold sky" عن علامات توضح الفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والتقليد وهي تشمل:



1- درجة الحماية من الشمس

أهم سمة في النظارة الشمسية هي حماية العين من الشمس الحارقة ولاسيما في فصل الصيف، فعند الشراء يجب ارتداء النظارة أمام الشمس فإذا كانت تحمي العين فتلك هي الأصلية، أما إذا كنت تعاني بعض الشئ من الشمس فتلك هي التقليد.

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2- قوة النظارةتتمتع النظارات الشمسية الأصلية بالنوع الجيد في التصنيع، فعند الامساك به فتكون قوية ومتينة، فالنظارة الشمسية تتكون من عدة طبقات، أما المقلدة فهي طبقة واحدة فقط وتتلف سريعًا.3- جودة العدساتتتميز النظارة الشمسية بعدسات عالية الجودة مصنوعة من الزجاج، بينما النظارات المقلدة تكون ذات عدسات بلاستيكية.اقرأ ايضًا:في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة الأمير حسين4- معلومات النظارةكتابة أي معلومة عن النظارة على أحد حوافها من أبرز العلامات التي تؤكد مدى جودة النظارة، فالمقلدة لا يكتب عليها أي شئ، والنظارة الأصلية يكتب عليها رقم الطراز أو بلد المنشأ.