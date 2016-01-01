4 علامات توضح الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد

يميل كثير من الرجال لاستكمال أناقته الصباحية بارتداء النظارة الشمسية، ولكن البعض يقع في الفخ عند الشراء ويقوم بشراء النظارات الشمسية المقلدة دون الأصلية.
وكشف موقع "bold sky" عن علامات توضح الفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والتقليد وهي تشمل:
1- درجة الحماية من الشمس
أهم سمة في النظارة الشمسية هي حماية العين من الشمس الحارقة ولاسيما في فصل الصيف، فعند الشراء يجب ارتداء النظارة أمام الشمس فإذا كانت تحمي العين فتلك هي الأصلية، أما إذا كنت تعاني بعض الشئ من الشمس فتلك هي التقليد.
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