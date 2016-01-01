خطر على الصحة أم لا؟.. تعرف على أسباب فرط التعرق عند الرجال

الكثير من الرجال يعانوا من فرط التعرق هو حالة طبية تتميز بالتعرق المفرط ، وخاصة من راحة اليد والقدمين والإبط، وتوجد العديد من الأسباب المرضية وراء التعرق الزائد ، كما إنها حالة نادرة وغير مهددة للحياة ولكن يمكن أن تؤثر على نوعية حياة الشخص.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" يوجد نوعين من انواع فرط التعرق وهما..
- فرط التعرق البؤري الأساسي (PFH):
يبدأ عادة أثناء الطفولة دون أي حالات طبية، وتقول دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من PFH لديهم تاريخ عائلي للحالة.
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