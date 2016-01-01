خطر على الصحة أم لا؟.. تعرف على أسباب فرط التعرق عند الرجال



أسباب فرط التعرق عند الرجال أسباب فرط التعرق عند الرجال

الكثير من الرجال يعانوا من فرط التعرق هو حالة طبية تتميز بالتعرق المفرط ، وخاصة من راحة اليد والقدمين والإبط، وتوجد العديد من الأسباب المرضية وراء التعرق الزائد ، كما إنها حالة نادرة وغير مهددة للحياة ولكن يمكن أن تؤثر على نوعية حياة الشخص.



ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" يوجد نوعين من انواع فرط التعرق وهما..



- فرط التعرق البؤري الأساسي (PFH):

يبدأ عادة أثناء الطفولة دون أي حالات طبية، وتقول دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من PFH لديهم تاريخ عائلي للحالة.

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اقرأ أيضًا | كثرة التعرق لا يعتبر علامة شفاء.. موروثات خاطئة عن علاج نزلات البرد- فرط التعرق البؤري الثانوي (SFH):ربما يبدأ أثناء مرحلة البلوغ نتيجة أمراض كامنة أو أدوية معينة، ويمكن أن يكون السبب هو الحالات الطبية مثل مرض السكري والسمنة والأورام والخلل في الغدة الدرقية ومرض باركنسون والالتهابات والنقرس والأمراض العقلية (مثل القلق) والإصابة.أعراض فرط التعرق..التعرق المفرط على جانبي الجسمالتعرق أثناء الجلوس أو مصافحة اليدينراحة اليد الرطبةالتعرق الملحوظ الذي يجعلك تغير الملابس عدة مرات في اليومالالتهابات الفطرية أو البكتيرية