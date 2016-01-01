حرمت إيطاليا مسافريها من استعمال أكثر الأماكن طلبا في الطائرة، ألا وهي المقصورة المخصصة لوضع الأمتعة الصغيرة فوق المقاعد.
هكذا لن يتمكن المسافرون من أو إلى إيطاليا جوا في الوقت الحالي، وربما لأشهر قادمة، حتى زوال فيروس كورونا عن وجه الكرة الأرضية، من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطرا على الصحة، بحسب «العربية».
وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار أوسع للفيروس المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل.
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التعليقات على هنا إيطاليا | ممنوع استعمال هذا المكان داخل الطائرة: خطر على الصحة
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