هنا إيطاليا | ممنوع استعمال هذا المكان داخل الطائرة: خطر على الصحة

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هنا إيطاليا | ممنوع استعمال هذا المكان داخل الطائرة: خطر على الصحة

حرمت إيطاليا مسافريها من استعمال أكثر الأماكن طلبا في الطائرة، ألا وهي المقصورة المخصصة لوضع الأمتعة الصغيرة فوق المقاعد.

هكذا لن يتمكن المسافرون من أو إلى إيطاليا جوا في الوقت الحالي، وربما لأشهر قادمة، حتى زوال فيروس كورونا عن وجه الكرة الأرضية، من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطرا على الصحة، بحسب «العربية».

وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار أوسع للفيروس المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل.

أما الهدف من هذا القرار فمنع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرات.

إلى ذلك، أكدت سلطة الطيران المدني الإيطالية عدم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي لتسجيل حقائبه

المصدر: المصرى اليوم

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