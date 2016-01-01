

أفضل 5 سيارات بأقل سعر في 2020 أفضل 5 سيارات بأقل سعر في 2020

طرحت شركات السيارات في عام 2020 طرازات تقدم أداءً مميزاً على الطريق ولكنها في الوقت ذاته اقتصادية وبأسعار منخفضة مقارنة بالموديلات الأخرى.



ورصد موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات أفضل 5 طرازات في 2020 توازن بين الأداء والسعر لمن يبحث عن شراء سيارة مميزة وبسعر منخفض أو ما يطلق عليها سيارات اقتصادية.



وانتقى الموقع المختص بالسيارات أفضل السيارات التي يبلغ سعرها أقل من 20 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي 75 ألف ريال سعودي تقريبا.

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وتشهد القائمة وجود 3 شركات فقط تمكنت من تقديم أفضل 5 طرازات بالمواصفات المذكورة سابقاً في عام 2020، وهم شركات هوندا وكيا وهيونداي.وفيما يلي قائمة الأفضل في عام 2020 مع أسعار تحت سقف 20 ألف دولار1- هوندا فيت Fitجاءت هوندا فيت Fit موديل 2020 في المركز الأول بالقائمة وحصلت على أعلى تقييم وهو 8.7 من 10 بحسب خبراء موقع "كار نيوز" ويبلغ ثمنها في الأسواق حوالي 16 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي 60 ألف ريال سعودي.2- هوندا سيفيك Civicاحتلت هوندا المركزين الأول والثاني بوجود فيت أولا ثم سيفيك ثانيا في موديلات 2020، وتم تقييم سيفيك بـ 8.5 من 10 من الموقع.ويبلغ سعر سيفيك في أسواق السيارات 19.850 ألف دولار وهو ما يعادل 74.350 ألف ريال سعودي.3- كيا فورتي Forteجاءت كيا في المركز الثالث بقائمة أفضل السيارات التي توازن بين الأداء والأسعار في 2020 وقُيمت بـ 8.3 من 10 بحسب كار نيوز.وتتوفر سيارة الشركة الكورية الجنوبية في الأسواق بسعر 17.890 ألف دولار أمريكي أي بسعر 67.170 ألف ريال سعودي.4 – هيونداي فيلوستر Velosterظهرت شركة هيونداي في المركز الرابع بطراز فيلوستر موديل عام 2020، تمكنت السيارة من احتلال هذا المركز بتقييم 8.2 من 10 بحسب موقع كار نيوز.طرحت هيونداي موديل فيلوستر 2020 في الأسواق بسعر 18.800 ألف دولار 70.850 ألف ريال سعودي.5- كيا ريو Rioواختتمت كيا قائمة أفضل 5 سيارات توازن بين الأداء الجيد والسعر المنخفض في عام 2020 بموديل ريو.وجاءت ريو في المركز الخامس بين موديلات 2020 بتقييم 8.1 من 10، وسعرها يعد الأقل بين كل الطرازات الموجودة في القائمة إذ يبدأ من 15.850 ألف دولار أمريكي وهو ما يساوي 59.510 ألف ريال سعودي.