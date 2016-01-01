ارتفاع أسعار السيارات قبل أيام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة

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ارتفاع أسعار السيارات قبل أيام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة

شهد سوق السيارات في مدينة الرياض إرتفاعاً ملحوظاً في أسعار السيارات قبل أيام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يوليو المقبل، وذلك في تقرير تلفزيوني بثته القناة “الإخبارية”.

وتحدث المواطنون في التقرير عن استيائهم من رفـع التجار لأسعار السيارات بدون أي مبرر أو وجه حق، مستغلين في ذلك اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وعبّر أحد المواطنين عن استيائه، قائلاً: “الأسعار بشكل عام تشهد ارتفاعاً سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، بدون أي مبرر”، بينما قال آخـر: “أنه في ظل هذا الارتفاع غير المبرر فإنه عقب تطبيق الضريبة ستقترب أسعار السيارات المستعملة من الجديدة”.

المصدر: المربع نت

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