

أهم التحديثات الجديدة لـ فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 أهم التحديثات الجديدة لـ فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

ظهرت العديد من الصور التجسسية والتسريبات المتعلقة بالجيل الثاني الجديد من سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021، والتي توضح تحديثات في التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، لذا سنوضح لك أهم التحديثات والتغييرات الجديدة في فولكس فاجن تيجوان 2021.



ويعتبر الموديل الجديد من أهم الموديلات التي ظهرت للسيارة منذ انطلاق الجيل الأول لها، ومن المتوقع أن تعلن عنه الشركة رسميًا في سبتمبر القادم، على أن يكون طرحه للبيع قبل نهاية العام الجاري.





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التحديثات في التصميم الخارجيستتوفر فولكس فاجن تيجوان 2021 بمصابيح أمامية أرق مع شريط LED سفلي، ويظهر الضوء النهاري في شكل حرف U كما هو الحال في سيارة فولكس فاجن جولف الجديدة، كما تغير تصميم المصد "الاكصدام" الأمامي حيث تحتوي الشبكة الأمامية على تطعيمات من الكروم، وتظهر فتحاتها في شكل سداسي ممدود حتى المصابيح الأمامية.التحديثات في التجهيزات الداخليةحصلت فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 على العديد من التحسينات في لوحة القيادة تحديدًا في منصة cockpit الافتراضية ومنصة المعلومات والترفيه بحجم أكبر، بالإضافة إلى المواد البلاستيكية والمنسوجات الجديدة.أداء السيارة الجديدةتأتي النسخة الجديدة من السيارة بخيارات من المحركات، أولها محرك eTSI الذي يعمل بقدرة 48 فولت جنبًا إلى جنب مع محرك TSI يعمل بالبنزين سعته 1.5 لتر يولد قوة 130 أو 150 حصانًا، أما عن محركات الديزل، فستأتي السيارة بمحركات TDI إيفو سعتها 2.0 لترًا وتولد قوة تبدأ من 115 حصان وتنتهي عند 200 حصانَا.كما ستطرح الشركة سيارتين SUV جديدتين، أولهما تحمل الاسم تيجوان آر والتي تبلغ قوتها إلى 300 حصانًا مع ناقل حركة DSG من 7 سرعات ودفع رباعي للعجلات، والثانية باسم تيجوان GTE وهي سيارة هجينة تعمل بمحرك بنزين TSI سعته 1.4 لترًا يولد 150 حصانًا مع محرك كهربائي بقوة 45 كيلو وات مقترنًا بناقل سرعة DSG من ست سرعات، وبطارية 13 كيلو وات يصل مداها إلى 50 كيلو مترًا وتعمل بالدفع الرباعي للعجلات وستكون القوة الإجمالية للسيارة 220 حصانًا.