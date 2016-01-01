

التقيد بنظام غذائي.. وأسباب عدم ثبات الوزن التقيد بنظام غذائي.. وأسباب عدم ثبات الوزن

ثبات الوزن هو غاية كل شخص يتبع نظامًا غذائيًا خاطئًا يزيد الوزن، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على وزنك، فلا داعي للقلق والإحباط بعد فشل محاولاتك في فقدان الوزن، وتعد تلك المرحلة الانتقالية هي أنسب وقت لاتباع عادات النظام الغذائي الصحي.



المحتويات

1. أسباب عدم ثبات الوزن لدى الكثير من الأشخاص

2. التقيد بنظام غذائي معين

3. عدم تغيير نمط الحياة

4. وجود اعتقادات خاطئة

5. أفضل الطرق لثبات الوزن

6. النوم لساعات كافية

7. تناول الإفطار يوميًا

8. حافظ على رطوبة جسمك

9. تناول الخضروات

10. تناول البروتينات

11. راقب وزنك بانتظام

12. ممارسة الرياضة بانتظام

13. مقاومة الإجهاد

14. تابع مع طبيب تغذية

15. تواصل من الآخرين

16. التزم بنظامك الغذائي الجديد

17. تناول نسبة قليلة من السعرات الحرارية

أسباب عدم ثبات الوزن لدى الكثير من الأشخاص

توجد بعض الأسباب التي تجعل هؤلاء الأشخاص يستعيدون أوزانهم التي فقدوها:



التقيد بنظام غذائي معين

يمكن أن يؤدي ذلك إلى التأثير على عملية التمثيل الغذائي ويحدث خلل في هرمونات تنظيم الشهية، وبالتالي عدم ثبات الوزن.

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عدم تغيير نمط الحياةيلجأ بعض الأشخاص الذين يريدون ثبات الوزن إلى اتباع بعض العادات الغذائية ودمجها في نظامهم الغذائي وعدم تغيير أنماط حياتهم، مما يؤدي إلى عدم الحفاظ على الوزن.وجود اعتقادات خاطئةإذا كنت تفكر في اتباع نظام غذائي سريع لتحسين صحتك، فمن المحتمل أن تسعيد الوزن الذي فقدته.أفضل الطرق لثبات الوزنستساعدك تلك الطرق على استقرار وزنك، لذا حاول دمجها في نمط حياتك ونظامك الغذائي، ومن أفضل تلك الطرق:النوم لساعات كافيةيؤدي ذلك إلى التحكم في الوزن، فقلة النوم يمكن أن تشكل خطرًا لزيادة الوزن لدى بعض الأشخاص، حيث تسبب ارتفاع مستويات هرمون الجريلين الذي يزيد من الشهية، في حين أنه عندما تنام لفترات قصيرة من الوقت فإنك سوف تشعر بالتعب بسبب انخفاض مستويات هرمون الليبتين المسؤول عن التحكم في الشهية.تناول الإفطار يوميًايمكن أن يساعدك تناول وجبة الإفطار على ثبات وزنك، بالإضافة إلى اتباع عادات صحية مثل ممارسة المزيد من الرياضة وتناول نسبة كبيرة من الألياف، ولكن إذا لم تكن جائعًا في الصباح، فلا بأس من عدم تناولها.حافظ على رطوبة جسمكيفيد تناول المياه في ثبات الوزن والشعور بالشبع والحفاظ على السعرات الحرارية بالجسم وخاصة إذا تناولت كوبًا أو اثنين من المياه قبل الوجبات.تناول الخضرواتيمكنك تناول كمية من الخضار في كل وجبة لانخفاض نسبة السعرات الحرارية بها واحتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية يوميًا.تناول البروتيناتيؤدي تناول الكثير من البروتين إلى ثبات الوزن، حيث يساعد على الشعور بالشبع ويقلل أيضًا من نسبة الهرمونات التي تزيد من الجوع، بالإضافة إلى عدد السعرات الحرارية التي يمكنك استهلاكها يوميًا.راقب وزنك بانتظاميجب أن تزن وزنك بشكل منتظم من أجل ثبات الوزن والاعتياد على تناول سعرات حرارية أقل خلال اليوم ، ويفضل فعل ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع.ممارسة الرياضة بانتظامتلعب ممارسة التمارين المنتظمة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا دورًا هاما في التحكم في الوزن، كما سوف تساعدك على حرق السعرات الحرارية من أجل توازن الطاقة بالجسم، وتكون تلك التمارين أكثر فعالية عند تغيير نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي.مقاومة الإجهاديمكن أن يساعد ارتفاع مستويات الإجهاد في استعادة الوزن من خلال زيادة نسبة الكورتيزول المسئول عن ذلك، فهو يساعد على زيادة دهون البطن بسبب زيادة تناول الطعام، يمكنك ممارسة رياضة اليوغا لمكافحة الإجهاد والحد من شهيتك.تابع مع طبيب تغذيةاستشر طبيب تغذية حول قياس مؤشر كتلة جسمك لثبات الوزن وعلاج المشكلات الصحية التي يمكن أن تطرأ عندما يتغير شكل الجسم، كما سوف يتبع معك خطة علاجية وغذائية تساعدك على تحقيق ذلك بشكل أفضل.تواصل من الآخرينيمكنك التواصل مع الآخرين ممن خاضوا تجربة فقدان الوزن لتدعيمك وتشجيعك على ذلك، وإذا شعرت أنك تريد اتباع نظامك الغذائي الذي اعتدت عليه من قبل مرة أخرى قم بشراء كتاب طبخ صحي واتبع ما تقرأه من خطوات.التزم بنظامك الغذائي الجديدإذا كنت تريد الحفاظ على وزنك الجديد فيجب عليك الالتزام بالتغييرات التي قمت بها في عاداتك الغذائية وحاول أن تجعل تلك التغييرات جزءًا هامًا من نمط حياتك.تناول نسبة قليلة من السعرات الحراريةيمكن أن تفقد وزنك إذا اعتدت على تناول كميات من الطعام أقل تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.