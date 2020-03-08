

«أسعار الدواجن» في الأسواق اليوم 28 يونيو «أسعار الدواجن» في الأسواق اليوم 28 يونيو

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من ثبات في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 31 و46 جنيهًا، وكانت محافظةبورسعيد الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 25 إلى 40 جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادى الجديد الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 29 و38 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 29 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.