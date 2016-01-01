

ظهور بقعة ثنائية القطب بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي للشمس ظهور بقعة ثنائية القطب بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي للشمس

سجل صباح اليوم الأحد 28 يونيو، ظهور بقعة ثنائية القطب بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي للشمس، ويبدو أنها تنتمي إلى الدورة الشمسية الجديدة 25 ، بحسب الخريطة المغناطيسية لسطح الشمس بواسطة المرصد الديناميكي الشمسي التابع لوكالة ناسا.



تكشف القطبية المغناطيسية للبقعة الشمسية (-/+) وموقعها بأنها عضو في الدورة الشمسية الجديدة 25، وإذا بقيت صامدة ليوم آخر ، فستتلقى البقعة رقمًا (AR2766)، مما يجعلها البقعة العاشرة في دورة البقع الشمسية الجديدة حتى الآن هذه السنة.



ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، يمكن ملاحظة بأن هناك الكثير من البقع الشمسية خلال مرحلة الحد الأدنى التي تعيشها الشمس، وعددها المتزايد هو علامة على أن الدورة الشمسية 25 تكتسب القوة.



يمكن رصد هذه البقعة من خلال التلسكوبات الشمسية أو التلسكوبات المزودة بفلتر شمسي لمراقبة التطورات.