ادعى باحثون أن الأجسام المضادة الصغيرة الموجودة في حيوان الألبكة، يمكن أن تساعد في قمع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتسمح للدول برفع الإغلاق بأمان.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" استخدم العلماء في السويد وجنوب أفريقيا "أجسامًا نانوية" من حيوان محصن ضد الفيروس يمكنها منع كورونا من إصابة الإنسان، والتي تستهدف طفرات الفيروس وتؤثر على قدرته على إصابة مضيفه.
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وزعم الخبراء أن أبحاثهم "تحيد الفيروس بشكل فعال"، ونظرًا لحقيقة أن الأجسام النانوية رخيصة وسهلة التكاثر، يمكن أن تكون خيارًا متاحًا على نطاق واسع. ووفقًا للعلماء، فإن الأجسام النانوية أسهل كثيرًا في الاستنساخ والتغيير.
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التعليقات على انتصار جديد على كورونا... علماء يطورون أجساما مضادة رخيصة تحمي الإنسان
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