

تباين أسعار العملات اليوم الأحد 28-6-2020 أمام الجنيه المصرى تباين أسعار العملات اليوم الأحد 28-6-2020 أمام الجنيه المصرى

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 28-6-2020 ، تباينا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك في بداية التعاملات الصباحية مع أول أيام عمل للبنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك في بداية تعاملات الصباحية مع أول أيام عمل للبنوك، مسجلا 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مع بدايه تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.02 جنيه للشراء، 18.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.01 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

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انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مع بدايه تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.82 جنيه للشراء، 20.14 جنبه للبيع مقابل سعره أمس 19.97جنيه للشراء، 20.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، مع بداية بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، مع بداية بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.87 جنيه للشراء، و52.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.89 جنيه للشراء، 52.69 جنيه للبيع.يعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.