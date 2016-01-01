5 نصائح تمنع رائحة القدم الكريهة.. تعرف عليها



نصائح تمنع رائحة القدم الكريهة نصائح تمنع رائحة القدم الكريهة

يعاني الكثير من الأشخاص من التعرق الشديد الذي يصدر عنه رائحة كريهة ولا سيما في منطقة القدم، مع ارتداء الحذاء لأوقات طويلة على مدار اليوم.



وقدم موقع "timesofindia"، نصائح هامة يجب اتباعها في فصل الصيف لعدم وجود رائحة القدمين الكريهة، تعرف عليها خلال السطور التالية..



1- اختيار حذاء مناسب

الحذاء من أبرز العوامل التي تساعد على الحفاظ على نظافة القدمين وعدم إصدار أي رائحة كريهة، لذلك تجنبي الصنادل الجلدية والأحذية المطاطية البلاستيكية ذات الانزلاق، مع اختيار صنادل ليست ضيقة ومصنوعة باستخدام مواد قابلة للتنفس.

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2- ترطيب الجسمشرب كمية وفيرة من الماء كل يوم أمر ضروري بالنسبة للجسم، كما إنه أكثر أهمية في الصيف بسبب الطقس الحار حيث يتعرض الجسم للتعرق كثيرًا، كما خطر الجفاف مرتفع جدًا، لذا يعد شرب الكثير من الماء طريقة أخرى لتقليل احتمالية تعرق القدمين، فهو يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.3- غسل القدميننصح الخبراء بغسل القدمين دائمًا بالماء والصابون بعد خلع الحذاء في نهاية اليوم، حيث تنظيف القدمين مرتين يوميًا سيمنع نمو البكتيريا التي تجعل قدميك ذات رائحة كريهة.4- استخدام البودرةرش القليل من مسحوق القدم قبل ارتداء الحذاء سوف يمتص الرطوبة وسيبقي قدميك جافة، يمكنك بسهولة شراء أي بودرة قدم بدون وصفة طبية، مثل بودرة الأطفال، كما يمكن تحضير خليط من صودا الخبز الجافة ونشا الذرة كمسحوق قدم.5- ارتداء الجواربارتدِ جوارب قابلة للتنفس يمكنها امتصاص الرطوبة بسهولة، فعليك اختبار الجوارب المصنوعة من مزيج الصوف، حتى الجوارب القطنية ليست فعالة في إبقاء قدميك جافة في الطقس الحار، كما يمكنك حمل زوج إضافي من الجوارب في الحقيبة لتغييرها عند إصدار رائحة كريهة من القدم.