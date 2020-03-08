تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 28 يونيو

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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 28 يونيو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2020.

وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت بقيمة تراوحت بين 6 و8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الجمعة الماضية.

وزادت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت 17 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة معدلات تاريخية جديدة لم تسجل من قبل في مصر.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 790 جنيها، وعيار 18 نحو 677 جنيه، وعيار 24 نحو 903 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6320 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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