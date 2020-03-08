

شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض الأسعار بعد رفع الحظر 20-30% لجميع الأصناف شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض الأسعار بعد رفع الحظر 20-30% لجميع الأصناف

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس أمناء سوق العبور للجملة، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا بين 20-30% لجميع الأصناف مع قرار الدولة برفع حظر التجول، مشيرا إلى أن الإنتاج المصرى أصبح به فائض لمعظم الأصناف، وأن رفع الحظر زاد من حركة البيع وشراء في السوق بنسبة تصل إلى 20%.



وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطيخ شهدت انخفاضا بيتراوح بين 15-20% عن بداية شهر يونيو، كما أن أسعار المانجو تراجعت بنسبة 10% وأسعار العنب انخفضت 20%، والخوخ تراجع ليبدأ بـ 2.5 جنيها للكيلو بدلا من 3.5 جنيها.



وعن الخضروات أوضح النجيب أن السياسات التي اتبعتها الحكومة في السنوات الـ 6 الماضية والتي دفعت عجلة الإنتاج الزراعى إلي الامام ساهمت في زيادة المعروض، مشيرا إلى أنهم كتجار لاحظوا الانخفاضات التدريجية للأسعار خلال الأعوام الماضية حيث أن كل عام كانت تتراجع الأسعار كل عام بنسبة تتراوح بين 15 - 30%، موضحا أن أسعار الخضروات بكافة أصنافه تبدأ من جنيها واقضي صنف يصل إلى 5 جنيهات باستثناء البامية التي تصل إلى 10 جنيهات وهي أغلى صنف في السوق.



وقال النجيب إن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حذرت منتسبيها من التلاعب في الأسعار ورفعها على المستهلك، موضحا أن التاجر الذي يرفع السعر سيضر السوق نظرا لأنه يقلل من نسب البيع ومع وجود مخزون لجميع الأصناف سيؤدي إلي زيادة نسب المخزون المحلي، مشيرا إلى أن التجار في سوق العبور يفتحون المجال أمام المستهلك للشراء بسعر الجملة من خلال السوق وذلك لمنع اى حالة استغلال من تجار التجزئة، موضحا أنه يمكن للمستهلك أن يجمع طلبات لاسرته ولجيرانه َأن يقوم بشراء تلك الكميات ويتوفر عليه من 2-3 جنيها فى الكيلو من كل صنف فإذا كان إجمالى الشراء 50 كجم سبوفر ما قيمته 150 جنيها من الإجمالي.