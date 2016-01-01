قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اليوم نحتفل بافتتاح مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير، متابعا: الافتتاح دا يخرس أي حد يقول ماليش مكان للعلاج".
وأوضح "حسني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث"، أننا لن نحتاج هذا العدد من الأسرة ولكن في حالة احتياج مريض لمكان لتلقي العلاج، بالفعل أصبح المكان موجود ومتوفر.
وتابع رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا: أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تقوم بإنتاج الأدوية الخاصة بكورونا، معقبا: لو كنا محتاجين للدواء الأمريكي أصبح يتم إنتاجه في مصر، وإذا احتجنا إلى الدواء الروسي فهو أيضا أصبح ينتج داخل مصر.
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التعليقات على لجنة مكافحة كورونا: علاج الفيروس أصبح متوفرا في مستشفيات العزل.. فيديو
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