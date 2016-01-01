لجنة مكافحة كورونا: علاج الفيروس أصبح متوفرا في مستشفيات العزل.. فيديو



دواء فيروس كورونا دواء فيروس كورونا

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اليوم نحتفل بافتتاح مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير، متابعا: الافتتاح دا يخرس أي حد يقول ماليش مكان للعلاج".



وأوضح "حسني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث"، أننا لن نحتاج هذا العدد من الأسرة ولكن في حالة احتياج مريض لمكان لتلقي العلاج، بالفعل أصبح المكان موجود ومتوفر.



وتابع رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا: أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تقوم بإنتاج الأدوية الخاصة بكورونا، معقبا: لو كنا محتاجين للدواء الأمريكي أصبح يتم إنتاجه في مصر، وإذا احتجنا إلى الدواء الروسي فهو أيضا أصبح ينتج داخل مصر.

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وأشار إلى أن دواء فيروس كورونا أصبح متوافرا، معقبا: احذروا فـ الأدوية الخاصة بفيروس كورونا مازالت تحت طاولة التجارب بالسريرية سواء في مصر أو خارجها.وأكد: "أن الدواء الخاص بفيروس كورونا يجب أن يمر بمراحل التجارب السريرية حتى يثبت فاعليتة ومدى أمانه على المواطنين".ولفت إلى أن الدواء الخاص بفيروس كورونا تم توزيعها على مستشفيات العزل، والتجارب السريرية الخاصة به بدأت، متابعا: "خلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب وهنطمن الناس أن احنا قربنا نعدي تلك الجائحة".