خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو

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خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة

أكدت صحيفة "الماركا" في تقرير صحفي اليوم، الأحد، حدوث مشادات كلامية عنيفة بين كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة الإسباني ولاعبي فريقه بعد التعادل أمس، السبت، مع سيلتا فيجو في الليجا.

وفرض نادي سيلتا فيجو التعادل على برشلونة بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "الماركا"، أن لاعبي النادي الكتالوني لاموا "سيتين" وحملوه مسئولية التعادل، وتطور الأمر لدرجة مشادة عنيفة وتلافظ بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعبين مستائون من تعامل كيكي معهم وعدم اهتمامه بهم، وأخبروا الإدارة أنهم لم يجدوا أي فرق منذ تغيير فالفيردي به، وأكدوا أنهم لن يفوزوا بالألقاب طالما سيتين مدربا للفريق."

ويحتل نادي برشلونة صدارة الليجا مؤقتًا برصيد 69 نقطة، في انتظار مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول، ففوز اللوس بلانكوس في مباراة اليوم يعني تربعهم على صدارة الليجا بفارق نقطتين عن الفريق الكتالوني.

المصدر: صحيفة "الماركا"

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