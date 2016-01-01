أكدت صحيفة "الماركا" في تقرير صحفي اليوم، الأحد، حدوث مشادات كلامية عنيفة بين كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة الإسباني ولاعبي فريقه بعد التعادل أمس، السبت، مع سيلتا فيجو في الليجا.
وفرض نادي سيلتا فيجو التعادل على برشلونة بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.
وذكرت صحيفة "الماركا"، أن لاعبي النادي الكتالوني لاموا "سيتين" وحملوه مسئولية التعادل، وتطور الأمر لدرجة مشادة عنيفة وتلافظ بين الطرفين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق