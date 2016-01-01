من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

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شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

عاد ملف انتقال محمد عبدالعاطى نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليفرض نفسه بقوة داخل أركان الفريق الدجلاوى خلال الأيام القليلة الماضية بعد تردد أنباء قوية عن حصول الزمالك على توقيع اللاعب " سرا " قبل انهاء المفاوضات بشكل رسمي مع دجلة .

وعلم "صدى البلد" أن وادى دجلة حدد عدد من الشروط من أجل حسم انتقال عبدالعاطى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، والتى يأتى على رأسها الحصول على مبلغ مالى لن يقل عن 30 مليون جنيه ، بجانب الحصول على خدمات محمد عنتر لاعب الزمالك بالإضافة إلى ضم لاعب آخر على لاعب سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

وينوى وادى دجلة الموافقة على رحيل لاعبه عبدالعاطى إلى القلعة البيضاء للاستفادة من المبلغ المالى الكبير الذى سيحصل عليه وإجراء مجموعة من الصفقات القوية التى ستفيد الفريق فى الفترة المقبلة .

ويُعد عبدالعاطى واحدًا من اللاعبين المهمين داخل الفريق الدجلاوى والذى يتم الاعتماد علي بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

المصدر: elbalad

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