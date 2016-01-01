تعرض 19 لاعبا في 9 أندية تشارك في مسابقة الدورى الممتاز، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز.
وتشرف اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان على إجراء المسحات الخاصة بلاعبي فرق الدورى المحلي قبل التدريبات وبعد انتهائها.
جاءت الإصابات الـ 19 على النحو التالي : 5 فى صفوف فريق طنطا و 4 بفريق حرس الحدود ولاعب واحد فى أندية كل من طلائع الجيش ووادى دجلة وأسوان والاتحاد السكندري والمقاولون والجونة إضافة إلى 4 لاعبين من إنبي.
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التعليقات على كورونا يضرب الأندية .. 19 إصابة في 9 فرق قبل استئناف الدوري
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