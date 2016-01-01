كورونا يضرب الأندية .. 19 إصابة في 9 فرق قبل استئناف الدوري

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تعرض 19 لاعبا في 9 أندية تشارك في مسابقة الدورى الممتاز، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز.



وتشرف اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان على إجراء المسحات الخاصة بلاعبي فرق الدورى المحلي قبل التدريبات وبعد انتهائها.



جاءت الإصابات الـ 19 على النحو التالي : 5 فى صفوف فريق طنطا و 4 بفريق حرس الحدود ولاعب واحد فى أندية كل من طلائع الجيش ووادى دجلة وأسوان والاتحاد السكندري والمقاولون والجونة إضافة إلى 4 لاعبين من إنبي.

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وجرى عقب الإعلان عن إيجابية العينات لـ ١٩ لاعبا واداريا وعاملا فى صفوف أندية الدورى المحلى عزل العناصر المصابة فى المنزل والإشراف على تلقيها بروتوكول العلاج.يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.