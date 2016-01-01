قال الدكتور باهر السعيد ، صيدلى الفيسبوك ، إن اغلب الناس الان تتمنى النزول الى حمامات السباحة ، منوها الى انه لا يوجد دليل ان مياه حمامات السباحة تنقل الكورونا .
وأضاف دكتور باهر ، من خلال حواره ببرنامج " انبوكس " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد 2 " ، إن المشكلة الكبرى تكمن فى الأسطح الخارجية التى ق يتم ملامستها بعد ذلك .
واشار الى ان الأسطح الخارجية فى تلك الأماكن التى قد يحدث بها تلامس قد تتسبب فى عدوى الكورونا ، مضيفا أنه من الضروري محاولة عدم الاختلاط والمحافظة على فكرة التباعد الاجتماعي .
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التعليقات على شاهد.. هل حمامات السباحة والبحيرات تنقل عدوى كورونا
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