شاهد.. هل حمامات السباحة والبحيرات تنقل عدوى كورونا

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حمامات السباحة

قال الدكتور باهر السعيد ، صيدلى الفيسبوك ، إن اغلب الناس الان تتمنى النزول الى حمامات السباحة ، منوها الى انه لا يوجد دليل ان مياه حمامات السباحة تنقل الكورونا .

وأضاف دكتور باهر ، من خلال حواره ببرنامج " انبوكس " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد 2 " ، إن المشكلة الكبرى تكمن فى الأسطح الخارجية التى ق يتم ملامستها بعد ذلك .

واشار الى ان الأسطح الخارجية فى تلك الأماكن التى قد يحدث بها تلامس قد تتسبب فى عدوى الكورونا ، مضيفا أنه من الضروري محاولة عدم الاختلاط والمحافظة على فكرة التباعد الاجتماعي .

وتابع أنه لابد من اخذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بها ، مؤكدا ان الكزبرة من اكثر الاشياء التى تخلص الجسم من المعادن الثقيلة التى يمكن ان تتراكم في جسم الانسان بها ، تمسك المعادن الثقيلة بمخالبها وتطردها خارج الجسم مثل الألومنيوم والرصاص والزئبق .

وأوضح أنه مضاد للفطريات والالتهاب وبها فيتامينات مفيدة جدا للجسم ، مشيرا إلى ان هناك أزمة نقص فيتامين سى فى الاسواق ، فيمكن استبداله فى عصير ليمون .

المصدر: elbalad

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