مكافآت روسية لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.. ترامب يعلق



الجنود الأمريكيين في أفغانستان الجنود الأمريكيين في أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لم يبلغه أحد بأن روسيا قدمت مكافآت لحركة طالبان الأفغانية من أجل قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.



وفي سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، كتب ترامب: "لم يبلغنى أو يطلعني أحد، أو النائب مايك بنس، أو كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بما سمي هجمات على قواتنا في أفغانستان ينفذها الروس، كما ذكرت نيويورك تايمز صاحبة الأخبار الكاذبة عبر مصدر مجهول".





وأضاف ترامب: "الجميع ينكر ذلك ولم تكن هناك العديد من الهجمات علينا".

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وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي بعد تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه تم إطلاعه في مارس الماضي على أن موسكو تقود مؤامرة القتل مقابل أجر، لكنه فشل حتى الآن في اتخاذ إجراء ضدها.وطالب ترامب الصحيفة العريقة بأن تكشف عن مصدر التقرير الذي حصلت منه على هذه المعلومات، وإلا فإن المصدر غير موجود.وأمس، السبت، قال البيت الأبيض إنه لم يجر إطلاع الرئيس ترامب على معلومات منسوبة للمخابرات الأمريكية أفادت بأن الجيش الروسي عرض مكافآت على طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في بيان أنه "لم يجر إطلاع الرئيس ولا نائبه (مايك بنس) على المعلومات المزعومة بشأن مكافآت روسية".ولم يتطرق البيان إلى "مصداقية معلومات المخابرات المزعومة"، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي.وذكرت الصحيفة أن وحدة مخابرات عسكرية روسية مرتبطة بمحاولات اغتيال في أوروبا عرضت مكافآت نظير هجمات ناجحة في العام الماضي على جنود من القوات الأمريكية وقوات التحالف.وقالت الصحيفة إنه يعتقد أن المتشددين أو العناصر الإجرامية المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بهم قد حصلوا على بعض أموال تلك المكافآت.وقالت الصحيفة إنه جرى إطلاع ترامب على معلومات المخابرات لكنه لم يجز التحرك للرد.