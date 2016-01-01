لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ40 ألف حالة.



وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس السبت 42597 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 45255 إصابة الجمعة (أي أكبر ارتفاع يومي سجل في البلاد حتى الآن).



وأشارت الجامعة إلى تسجيل 500 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، في الولايات المتحدة أمس، مقابل 629 وفاة يوم الجمعة.

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وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، خلال 156 يوما مرت منذ رصد أول إصابة بكورونا فيها، 2,510,323 إصابة مؤكدة بالوباء، منها 125539 حالة وفاة و679308 حالات شفاء.وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين مؤخرا.ودفعت عودة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء سلطات بعض الولايات والمقاطعات الأمريكية إلى إعادة تشديد القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى.وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي استئناف تجمعاته الانتخابية وشدد على ضرورة "العودة إلى الحياة الطبيعية"، على الرغم من استمرار الجائحة.