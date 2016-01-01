أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ40 ألف حالة.
وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس السبت 42597 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 45255 إصابة الجمعة (أي أكبر ارتفاع يومي سجل في البلاد حتى الآن).
وأشارت الجامعة إلى تسجيل 500 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، في الولايات المتحدة أمس، مقابل 629 وفاة يوم الجمعة.
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التعليقات على لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا
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