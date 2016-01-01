أفاد مراسلنا بأن السلطات السودانية أغلت الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وشددت إجراءاتها الأمنية بعد دعوات لتنظيم مظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل.
وقال مراسلنا إن القوات الأمنية شددت إجراءاتها وبدأت حملة تفتيش وقائي، ورفعت درجة الجاهزية والاستعداد القصوى.
كما بدأت إخلاء وسط الخرطوم من الباعة وإغلاق المحلات التجارية.
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التعليقات على السودان.. إغلاق شوارع الخرطوم تحسبا لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو
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