دريد لحام: أمريكا ليست رحيمة مع شعبها.. فكيف ستكون مع الشعوب الأخرى!

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › دريد لحام: أمريكا ليست رحيمة مع شعبها.. فكيف ستكون مع الشعوب الأخرى!

صورة الخبر: الفنان السوري، دريد لحام
الفنان السوري، دريد لحام

أطلق الفنان السوري، دريد لحام، وابلا من الانتقادات صوب السياسة الأمريكية، تعليقا على "قانون قيصر" الذي تفرضه واشنطن على سوريا لخنق اقتصادها وتجويع شعبها.

وقال دريد خلال مقابلة مع صحيفة "الوطن" السورية: "لا أحد ينظر إلى أمريكا كما لو أنها المُنقذ.. هي تمارس الظلم على العالم أجمع.. بل حتى مع شعبها ليست رحيمة".

وأبدى استغرابه من الذين يبحثون عن الحلم الأمريكي، قائلا: "وقد رأينا ذلك الحلم في عيون جورج فلويد، الذي قال إنه لا يستطيع التنفس".

وأضاف: "هذا جورج فلويد يحمل الجنسية الأمريكية. دولة مع شعبها ليست رحيمة، فكيف ستكون رحيمة مع الشعوب الأخرى؟".

وأوضح الفنان السوري، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، والتي كان آخرها "قانون قيصر"، ضاعفت معاناة الشعب السوري، مردفا: "أقول للمواطن السوري الله يعطيك العافية على هذا الصبر، ولكن للصبر حدود، والله يوقف معاك كي تكون صابراً أكثر، لأن الحياة صارت أصعب مما كنا نتصور".

المصدر: صحيفة الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دريد لحام: أمريكا ليست رحيمة مع شعبها.. فكيف ستكون مع الشعوب الأخرى!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69740

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager