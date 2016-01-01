أطلق الفنان السوري، دريد لحام، وابلا من الانتقادات صوب السياسة الأمريكية، تعليقا على "قانون قيصر" الذي تفرضه واشنطن على سوريا لخنق اقتصادها وتجويع شعبها.
وقال دريد خلال مقابلة مع صحيفة "الوطن" السورية: "لا أحد ينظر إلى أمريكا كما لو أنها المُنقذ.. هي تمارس الظلم على العالم أجمع.. بل حتى مع شعبها ليست رحيمة".
وأبدى استغرابه من الذين يبحثون عن الحلم الأمريكي، قائلا: "وقد رأينا ذلك الحلم في عيون جورج فلويد، الذي قال إنه لا يستطيع التنفس".
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التعليقات على دريد لحام: أمريكا ليست رحيمة مع شعبها.. فكيف ستكون مع الشعوب الأخرى!
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