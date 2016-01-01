قال لواء مصري سابق، عمل كمساعد لوزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، إن الأخير اتفق مع عبد الفتاح السيسي وادعى أنه إخواني حتى يدخل دائرة السلطة في مصر خلال فترة حكم الإخوان.
وأوضح اللواء السابق، مجدي البسيوني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الإخوان لو استمروا في الحكم لكانوا سيفتتوا وحدة الجيش والشرطة والشعب.
وأضاف أن ثورة 25 يناير شهدت الهجوم على أكثر من 90 مركزا لأقسام الشرطة، تلاها الهجوم على جهاز مباحث أمن الدولة، موضحا أن "جماعة الإخوان هدمت مديريات الأمن وقتلوا رجال الشرطة المصرية، وسفكوا دمائهم في الثمانينات في أعقاب عيد الأضحى".
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التعليقات على شاهد.. لواء مصري سابق يكشف اتفاقا بين السيسي ومحمد إبراهيم حول الإخوان المسلمين
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