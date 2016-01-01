أكد الإعلامي سيف زاهر أنه تم الإنتهاء من 90 % من جدول استئناف الدوري المصري .
وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اتحاد الكرة حدد من 10 إلي 15 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد أن قرار استئناف الدوري لهذا الموسم، نهائي؛ على الرغم من اعتراض بعض الاندية .
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التعليقات على اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا
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