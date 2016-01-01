قبل فتح الحضانات.. 16 نصيحة للأمهات لحماية الأطفال من فيروس كورونا



قبل فتح الحضانات قبل فتح الحضانات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الخميس، عن إعادة فتح الحضانات أول يوليو وذلك بعد غلقها لعدة أشهر بسبب أنتشار فيروس كورونا.



واشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه سيتم الإعلان بعد غد عن شروط التى يجب توافرها لعودة عمل الحضانات للحفاظ على صحة الأطفال والعاملين بها.



وفى هذا السياق قدم الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح و الأمور التى يجب ان تعرفها الأم و تقوم بتوعية أطفالها لحمايتهم من فيروس كورونا عند الذهاب إلى الحضانات، وكان أبرزها ...



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-تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة-ممارسة آداب السعال وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة.- تغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكيت.-التخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام-غسل اليدين بعد العطس-يجب أن تكون الكمامة غير مممزقة و نظيفة و غير مستخدمة من قبل أو متسسخة- لا يسمح للأطفال باستخدام كمامات الغير لأنها تنقل العدوى وربما تكون قاتلة-تعليم الأطفال كيفية وضع الكمامة- عدم ارتداء الأطفال الأقل من سنتين الكمامات-تنظيف الأيدى بالماء والصابون أو معقم اليدين قبل لمس الكمامة-لمس الرباط فقط عند الأذن واخلعه برفق-التخلص منها في كيس يحكم غلقه ويرمى فى سلة المهملات-التغذية الصحية و الأهتمام بتقديم الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة-يتناول الأطفال أغذية من المنزل-اللعب والرياضة تشجيع الرياضة فهى صحة وبركة ومناعة-تعرض لأشعة الشمس نصف ساعة يوميًا قبل الظهر، مما يجعل لديهم مستويات جيدة لفيتامين د الذى يرفع المناعة ويقى من الكورونا ومضاعفاتها.