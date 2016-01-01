على حسب بدلتك.. أحدث صيحات الكمامات الرجالي .. صور

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صورة الخبر: أحدث صيحات الكمامات الرجالي
أحدث صيحات الكمامات الرجالي

منذ تفشي فيروس كورونا في العالم، ونصح الأطباء ومنظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامة وعدم التخلي عنها، إلا وانها أصبحت جزء لا يتجزأ من المقتنيات الشخصية.

كما اتجهت الكثير من السيدات إلى البحث عن الكمامات الملونة التي تناسب شكلها الجمالي عند الخروج من المنزل، حيث اتجهت بعضهن إلى حياكة الكمامة في المنزل بطريقة تناسبها.

ولكن الازياء لم تتوقف عند السيدات فحسب، فأصبح الرجل أيضًا يحصل على جزء من الأزياء سواء في مصر أو خارجها، حيث قدم "Yosel Tiefenbrun" مصمم أزياء، الكمامات الرجالية بألوان وقماشات مختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

كما أعتمدت مصمم الأزياء في صناعته للكمامات إنها تكون رسمية وكلاسيكية بعض الشئ حتى تناسب الإجتماعات، على عكس السيدات التي تميل إلى الألوان الزاهية، مع الأشكال الكاجوال.

صورة الخبر: أحدث صيحات الكمامات الرجالي

صورة الخبر: أحدث صيحات الكمامات الرجالي

المصدر: elbalad

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