

للرجال.. أسهل الطرق الطبيعية لفرد الشعر فى المنزل للرجال.. أسهل الطرق الطبيعية لفرد الشعر فى المنزل



يفضل العديد من الرجال الظهور بمظهر جذاب وأنيق، ولكن العديد من الرجال يعانون بسبب الشعر الجاف، والكثير منهم لا يفضل استخدام المكواة والسشوار لـ فرد الشعر مما تسببه من تلف للشعر.



ووفقًا لما قدمه موقع " stylecraze" إليك أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد على فرد الشعر...



زيت جوز الهند

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المكونات¼ كوب حليب جوز الهند1 ملعقة كبيرة عصير ليمونطريقة الأستخداماخلط حليب جوز الهند وعصير الليمون واخلطيهما جيدًا.ضع المزيج في الثلاجة طوال الليل.في الصباح ، ضع الخليط على شعرك ، من الجذور إلى الأطراف.اتركه لمدة 30 دقيقة.يغسل بالماء البارد وشامبو خفيف خال من الكيماوياتاقرا ايضًا | الشوفان والحليب.. وصفة طبيعية تساعد على فرد الشعر وتمنع تساقطهالزيوت الساخنةالمكونات1 ملعقة كبيرة زيت خروع1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهندطريقة الأستخدامامزج الزيوت وسخن المزيج لبضع ثوان حتى يصبح دافئًا قليلًا.ضع الزيت على فروة رأسك وشعرك.دلك فروة رأسك لمدة 15 دقيقة بمجرد تشبع شعرك بالزيت تمامًا.اترك الزيت لمدة 30 دقيقة إضافية.اغسل شعرك بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريتاتبخاخ الحليبالمكونات¼ كوب حليبزجاجة رذاذطريقة الأستخداماسكب الحليب في زجاجة الرش.رش شعرك حتى يشبع بالحليب.اتركي اللبن في شعرك لحوالي 30 دقيقة.اشطف بالماء البارد.