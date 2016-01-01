للرجال.. أسهل الطرق الطبيعية لفرد الشعر فى المنزل
يفضل العديد من الرجال الظهور بمظهر جذاب وأنيق، ولكن العديد من الرجال يعانون بسبب الشعر الجاف، والكثير منهم لا يفضل استخدام المكواة والسشوار لـ فرد الشعر مما تسببه من تلف للشعر.
ووفقًا لما قدمه موقع " stylecraze" إليك أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد على فرد الشعر...
زيت جوز الهند
المكونات
¼ كوب حليب جوز الهند
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة الأستخدام
اخلط حليب جوز الهند وعصير الليمون واخلطيهما جيدًا.
ضع المزيج في الثلاجة طوال الليل.
في الصباح ، ضع الخليط على شعرك ، من الجذور إلى الأطراف.
اتركه لمدة 30 دقيقة.
يغسل بالماء البارد وشامبو خفيف خال من الكيماويات
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الزيوت الساخنة
المكونات
1 ملعقة كبيرة زيت خروع
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
طريقة الأستخدام
امزج الزيوت وسخن المزيج لبضع ثوان حتى يصبح دافئًا قليلًا.
ضع الزيت على فروة رأسك وشعرك.
دلك فروة رأسك لمدة 15 دقيقة بمجرد تشبع شعرك بالزيت تمامًا.
اترك الزيت لمدة 30 دقيقة إضافية.
اغسل شعرك بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريتات
بخاخ الحليب
المكونات
¼ كوب حليب
زجاجة رذاذ
طريقة الأستخدام
اسكب الحليب في زجاجة الرش.
رش شعرك حتى يشبع بالحليب.
اتركي اللبن في شعرك لحوالي 30 دقيقة.
اشطف بالماء البارد.
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