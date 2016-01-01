بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج⠀



طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج⠀ طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج⠀

تعد البطاطس بيورية من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرونعلى اعدادها، ونقدم لك طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج من مطبخ الشيف منال العالم.



مقادير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀

كيلو بطاطس ⠀

200 جرام جبن كريمي ⠀

ملعقة صغيرة ملح ⠀

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀

نصف كوب بقدونس مفروم ⠀

ربع كوب كزبرة مفروم

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خليط الدجاج:⠀

ملعقة كبيرة زيت زيتون ⠀

قطعة فيلية دجاج مقطع مكعبات صغيرة ⠀

حبة كبيرة بصل مفروم ⠀

فص ثوم مهروس ⠀

ملعقة صغيرة كركم ⠀

ملعقة صغيرة بابريكا ⠀

ملعقة صغيرة شطة مجروشة ⠀

ملعقة صغيرة ملح ⠀

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀

ملعقة صغيرة زنجبيل بوردة ⠀

حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ⠀

2 قرن فلفل اخضر مفروم ⠀

ربع كوب بقدونس مفروم ⠀

ربع كوب كزبرة مفروم ⠀

كوب جبن شيدر مبروش ⠀

نصف كوب جبن موزاريلا مبروش ⠀

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طريقة تحضير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀-سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠، أحضري طبق فرن مستدير مقاس ٩ بوصة.⠀-في قدرواسع ضعي البطاطس، اغمريها بالماء واضيفي ملعقة كبيرة من الملح، اسلقي البطاطس إلى أن تنضج.⠀-أهرسي البطاطس باستعمال أداة الهرس أو شوكة، ثم اضيفي الجبن الكريمي، الملح و الفلفل والبقدونس وقلبي جيدا. أتركيه جانبا.⠀-خليط الدجاج: في مقلاة سخني الزيت، البصل، الثوم وقلبي ثم اضيفي الدجاج وقلبي لبضع دقائق إلى أن ينضج الدجاج.⠀-اضيفي الكركم، البابريكا، الشطة، الملح والفلفل، قلبي ليختلط.⠀-اضيفي الطماطم ، الفلفل، البقدونس، الكزبرة ، وقلبي جيدا .⠀-.ضعي الدجاج في طبق الفرن، على شكل طبقة.⠀-وزعي بضع الجبن الشيدر ثم بعض الموزاريلا على الدجاج.⠀-ثم وزعي البطاطس ليغطي الجبن جيدا مع الضغط عليه قليلا لتوزيعه على شكل طبقة ويفضل استعمال ظهر الملعقة او سباتيولا لتسهيل توزيع البطاطس.⠀-انثري بقية الجبن فوق البطاطس.⠀-ضعي الطبق في الفرن ٢٠ دقيقة أو إلى أن يصبح ذهبي اللون. قدميه دافئا.