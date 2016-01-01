بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج⠀

تعد البطاطس بيورية من الأكلات الشهية التى يحرص الكثيرونعلى اعدادها، ونقدم لك طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج من مطبخ الشيف منال العالم.
مقادير البطاطس بيورية بالدجاج⠀⠀
كيلو بطاطس ⠀
200 جرام جبن كريمي ⠀
ملعقة صغيرة ملح ⠀
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀
نصف كوب بقدونس مفروم ⠀
ربع كوب كزبرة مفروم
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خليط الدجاج:⠀
ملعقة كبيرة زيت زيتون ⠀
قطعة فيلية دجاج مقطع مكعبات صغيرة ⠀
حبة كبيرة بصل مفروم ⠀
فص ثوم مهروس ⠀
ملعقة صغيرة كركم ⠀
ملعقة صغيرة بابريكا ⠀
ملعقة صغيرة شطة مجروشة ⠀
ملعقة صغيرة ملح ⠀
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀
ملعقة صغيرة زنجبيل بوردة ⠀
حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ⠀
2 قرن فلفل اخضر مفروم ⠀
ربع كوب بقدونس مفروم ⠀
ربع كوب كزبرة مفروم ⠀
كوب جبن شيدر مبروش ⠀
نصف كوب جبن موزاريلا مبروش ⠀
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