لذيذ وسهل.. طريقة عمل الحمص المطبوخ



طريقة عمل الحمص المطبوخ طريقة عمل الحمص المطبوخ

يعد الحمص من الأطباق الشعبية في الشرق الأوسط ، وهو في الأساس غمس أو انتشار مصنوع من الحمص المطبوخ والمطحون وهو مصدر غني بالبروتين ، وهو غني أيضًا بالفوسفور والمغنيسيوم والألياف ، مما يجعله المزيج المثالي للصحة والمذاق! فلماذا لا تحضر بعض الحمص وتستمتع به مع الخبز سيكون خيار رائع لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا.

مكونات



1 كوب - حمص

4-5 - فصوص الثوم

ملح للتذوق

8 ملاعق كبيرة - زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة - عصير ليمون



4 ملاعق كبيرة - بذور السمسم

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خطوات* شطف الحمص ويغلى لمدة 10 دقائق. سيؤدي ذلك إلى تنعيمها ، ويساعد على تعزيز نسيج الحمص. انقلها إلى وعاء.* في نفس الوقت ، يُطحن بذور السمسم مع زيت الزيتون. صلصة الطحينة جاهزة! (يمكنك تخطي هذه الخطوة لأنه يمكن عمل الحمص بدون صلصة الطحينة أيضًا.)* الآن يطحن الحمص المسلوق مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون (على الأقل 5-6 ملاعق كبيرة) في عجينة ناعمة.* بعد الانتهاء ، انقلها إلى وعاء وزينها بعصير الليمون ورش القليل من مسحوق الفلفل الأحمر.* استمتع به مع الخبز المحمص أو الخبز العربي.