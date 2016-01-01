لذيذ وسهل.. طريقة عمل الحمص المطبوخ

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طريقة عمل الحمص المطبوخ

يعد الحمص من الأطباق الشعبية في الشرق الأوسط ، وهو في الأساس غمس أو انتشار مصنوع من الحمص المطبوخ والمطحون وهو مصدر غني بالبروتين ، وهو غني أيضًا بالفوسفور والمغنيسيوم والألياف ، مما يجعله المزيج المثالي للصحة والمذاق! فلماذا لا تحضر بعض الحمص وتستمتع به مع الخبز سيكون خيار رائع لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا.
مكونات

1 كوب - حمص
4-5 - فصوص الثوم
ملح للتذوق
8 ملاعق كبيرة - زيت زيتون
3 ملاعق كبيرة - عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة - بذور السمسم

خطوات

* شطف الحمص ويغلى لمدة 10 دقائق. سيؤدي ذلك إلى تنعيمها ، ويساعد على تعزيز نسيج الحمص. انقلها إلى وعاء.

* في نفس الوقت ، يُطحن بذور السمسم مع زيت الزيتون. صلصة الطحينة جاهزة! (يمكنك تخطي هذه الخطوة لأنه يمكن عمل الحمص بدون صلصة الطحينة أيضًا.)

* الآن يطحن الحمص المسلوق مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون (على الأقل 5-6 ملاعق كبيرة) في عجينة ناعمة.
* بعد الانتهاء ، انقلها إلى وعاء وزينها بعصير الليمون ورش القليل من مسحوق الفلفل الأحمر.

* استمتع به مع الخبز المحمص أو الخبز العربي.

المصدر: elbalad

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