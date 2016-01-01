لذيذ وسهل.. طريقة عمل الحمص المطبوخ

يعد الحمص من الأطباق الشعبية في الشرق الأوسط ، وهو في الأساس غمس أو انتشار مصنوع من الحمص المطبوخ والمطحون وهو مصدر غني بالبروتين ، وهو غني أيضًا بالفوسفور والمغنيسيوم والألياف ، مما يجعله المزيج المثالي للصحة والمذاق! فلماذا لا تحضر بعض الحمص وتستمتع به مع الخبز سيكون خيار رائع لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا.
مكونات
1 كوب - حمص
4-5 - فصوص الثوم
ملح للتذوق
8 ملاعق كبيرة - زيت زيتون
3 ملاعق كبيرة - عصير ليمون
4 ملاعق كبيرة - بذور السمسم
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