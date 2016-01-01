بدون أدوية.. علاج برد الصيف والأنفلونزا فى المنزل

فى موسم البرد والإنفلونزا يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا فى الحماية من هذا المرض.
وشاركت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا بعض العلاجات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من السعال والبرد والإنفلونزا.
وكتب ديويكار على إنستجرام: "كانت المكونات المحلية والمنتجات الموسمية والتوابل والسمن العمود الفقري لتقاليدنا الغذائية ، خاصة عندما يكون المرء تحت الطقس أو يتعافى من الأنفلونزا".
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