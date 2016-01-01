,جدت العديد من الدراسات وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر وضعف الإدراك المعتدل، ووجدت الدراسة المذكورة أيضًا أن كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الخمسينات من العمر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بآفات في المادة البيضاء في الدماغ.
كما إن العلاج المكثف يقلل بشكل كبير من تراكم آفات المادة البيضاء لدى الأشخاص الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بهذا النوع من الضرر لأنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم طرق العلاج الطبيعية لعلاج ضغط الدم..
- الحد من تناول الكافيين
قلل من تناول الكافيين لأن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يزيد من مستويات ضغط الدم لديك، مما يؤثر عليك بشكل سلبى بعد ذلك.
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التعليقات على الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم
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