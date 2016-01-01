الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم



علاج ضغط الدم علاج ضغط الدم



,جدت العديد من الدراسات وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر وضعف الإدراك المعتدل، ووجدت الدراسة المذكورة أيضًا أن كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الخمسينات من العمر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بآفات في المادة البيضاء في الدماغ.



كما إن العلاج المكثف يقلل بشكل كبير من تراكم آفات المادة البيضاء لدى الأشخاص الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بهذا النوع من الضرر لأنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم طرق العلاج الطبيعية لعلاج ضغط الدم..



- الحد من تناول الكافيين

قلل من تناول الكافيين لأن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يزيد من مستويات ضغط الدم لديك، مما يؤثر عليك بشكل سلبى بعد ذلك.

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- فقدان الوزن الزائدإذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فأنت عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، يرتفع ضغط دمك مع زيادة وزن جسمك،و يتم استخدام مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وإذا كان لديك مؤشر كتلة جسم من 25 إلى 29.9 ، فأنت تعاني من زيادة الوزن ، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الأكبر من 30 من البدانة .- قلل من التوترإذا كنت تعاني من الكثير من التوتر ، فسوف يرفع مستويات ضغط الدم لديك. حدد العوامل التي تثير توترك مثل العمل أو الأسرة أو المالية أو المرض. بمجرد أن تعرف ما الذي يسبب لك التوتر في كثير من الأحيان ، يمكنك محاولة ممارسة تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل اليوجا التي ستساعد على تخفيف التوتر.