ماتستهونش بيها .. 7 أعراض للتليف الرئوي

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أعراض للتليف الرئوي

يعد التليف الرئوى من أخطر الأمراض التى يمكن أن تهدد الإنسان حيث ان التأخر فى علاجه قد يتسبب الموت مما يحتم زيادة الوعى بهذا المرض واكتشاف أعراضه بشكل سريع للبدء فى خطوات العلاج.

ووفقا لما ذكرته جمعية الرئة الأمريكية ، أن اعراض التليف الرئوى تتشابه فى بعض الأحيان مع مشكلات صحية اخرى مما يحتم زيارة الطبيب عند الاشتباه فى الأمر خاصة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاما.

أكد على ضرورة إخبار الطبيب بالتاريخ العائلي لمرض الرئة أو التعرض لأحدى عوامل الخطر التي قد تكون مصابا بها، وتوجد أمراض عديدة تصيب الرئة تسبب التليف الرئوي.

وأوضحت الجمعية أن الشعور بضيق التنفس يعني أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين مما يعرض الإنسان للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الأخرى، كما رصدت أبرز أعراض التليف الرئوى والتى تستدعي زيارة الطبيب على الفور للقيام بالتشخيص المناسب.

•السعال الجاف
•تنفس سريع وضحل
•فقدان تدريجي غير مقصود
• الشعور بالإجهاد والتعب
•ألم فى المفاصل والعضلات
•ارتخاء أطراف الأصابع أو أصابع القدم
ضيق في التنفس خاصة أثناء التمرين

المصدر: elbalad

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