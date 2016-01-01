يعد التليف الرئوى من أخطر الأمراض التى يمكن أن تهدد الإنسان حيث ان التأخر فى علاجه قد يتسبب الموت مما يحتم زيادة الوعى بهذا المرض واكتشاف أعراضه بشكل سريع للبدء فى خطوات العلاج.
ووفقا لما ذكرته جمعية الرئة الأمريكية ، أن اعراض التليف الرئوى تتشابه فى بعض الأحيان مع مشكلات صحية اخرى مما يحتم زيارة الطبيب عند الاشتباه فى الأمر خاصة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاما.
أكد على ضرورة إخبار الطبيب بالتاريخ العائلي لمرض الرئة أو التعرض لأحدى عوامل الخطر التي قد تكون مصابا بها، وتوجد أمراض عديدة تصيب الرئة تسبب التليف الرئوي.
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التعليقات على ماتستهونش بيها .. 7 أعراض للتليف الرئوي
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