عشان تطمن ..11 سببا للسعال الجاف بعيدا عن كورونا



11 سببا للسعال الجاف 11 سببا للسعال الجاف



قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية " السعال من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا خاصة لذا يصاب اى شخص بحالة من الهلع والخوف عند ظهور هذا العرض عليه رغم انه قد يكون بسبب مشكلة صحية اخرى او انه مجرد امر طارئ نتيجة التعرض لبعض العوامل".



عرض " بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أبرز اسباب السعال التى تكون بعيدة عن نطاق الإصابة بكورونا.



التلوث الهوائى

الحلق والممرات الهوائية بها أعصاب تستشعر المهيجات وتسعى للتخلص منها باستجابة شبه فورية وفعالة والإزالة السريعة لأي جزيئات غير مرغوب فيها نتنفسها عن طريق الخطأ وبالتالى يحدث السعال لطرد المواد الضارة.



التهابات الجهاز التنفسي العلوي

التهابات الأنف والحلق السبب الأكثر انتشارا للسعال وفى معظم الحالات تكون بسبب المعاناة من الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف. والتى تحدث نتيجة الإصابة بفيروسات مثل فيروسات نزلات البرد والتهابات الحنجرة الفيروسية والإنفلونزا.

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حساسية الأنفوهى من المشكلات الصحية المنتشرة بشكل كبير خاص بين النساء وتتشابه أعراضه مع نزلات البرد وعادة يكون فيها السعال جاف ومرتبط بالعطس وحكة الأنف وسيلان الأنف.استنشاق المهيجاتالتعرض الحاد لبعض الأبخرة و العطور يمكن أن يسبب التهاب فى الحلق ومجرى الهواء والسعال.التهابات الجهاز التنفسي السفليالاصابة بالعدوى بالفيروسات والبكتيريا تسبب فى بعض الاحيان سعال قوى وطويل، كما انه يحدث نتيجة التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.اقرأ أيضاكيف تفرق بين سعال كورونا والعادىالانصمام الرئويتنتقل جلطة الدم عادة من الساقين إلى الرئتين مسببة ضيقًا مفاجئًا في التنفس وفى بعض الحالات يصاحبه السعال الجاف.انكماش الرئةيتسبب فى ألم مفاجئ في الصدر وسعالًا جافًا مع ضيق في التنفس.فشل القلبيمكن أن يتسبب في تراكم السوائل في الرئة ، مما يسبب السعال وزيادة ضيق التنفس.اقرأ أيضامن ست شهور لـ سنة.. فيتامينات تقوية المناعة نتائجها ليست فوريةالسرسبة بعد الأنفيةتظهر فى شكل سعال جاف بسبب تنقيط المخاط المزمن من مؤخرة الأنف إلى الحلق وعادة ما يحدث هذا بعد الإصابة بعدوى تنفسيةوالتعرض المستمر لمسببات الحساسية.الارتجاع المعدي المريئييحدث بسبب رجوع حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء مما يسبب حرقة المعدة والحموضة التى عندما تصل إلى الحلق يمكن أن تسبب السعال الجاف.السعال الجاف مع الربوأحد أنواع الربو يكن فيه العرض الرئيسي هو السعال الجاف، ولايعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من الربو من أعراض الربو التقليدية.